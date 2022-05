Imperia calcio, dopo la retrocessione arrivano le dimissioni di Antonio Soda: il comunicato ufficiale della società

Alla retrocessione in Eccellenza, dovrebbero far seguito le dimissioni di Antonio Soda. Sarebbe questo il responso della riunione avvenuta ieri, tra la dirigenza e l' ormai ex guida della squadra che oggi comunque ha diretto l'allenamento.

Il tecnico di Cutro e il vice Carlo Caramelli (che doveva scontare ancora un turno di squalifica) dunque non saranno sulla panchina dell'Imperia per le sfide contro Fossano e Saluzzo. Ad ore è atteso l'annuncio ufficiale della società.

Arrivato tre mesi fa da vincitore in carica del girone A, i numeri dell'allenatore sono stati deludenti. Dopo un primo periodo nel quale la squadra sembrava aver acquisito solidità (soprattutto in difesa), nelle ultime uscite sono arrivate sei sconfitte di fila che hanno condannato l'Imperia alla retrocessione. Da ex attaccante navigato, con esperienze in Serie A e B, non è riuscito a risolvere l'atavico problema della mancanza di gol segnati e, sotto l'aspetto caratteriale , non ha trasmesso ai suoi la giusta grinta. L'organico però è sempre apparso molto indietro atleticamente, colpa non imputabile a Soda.

Prosegue così il 'valzer delle panchine': una querele costante in questa brutta stagione. I vertici neroazzurri sarebbero riuniti al 'Ciccione' per decidere il successore. In pole position sembra esserci il DG Alfredo Bencardino che, in questa campionato, era già stato in panchina a Lavagna nell'interregno tra Ascoli e proprio Soda.

Poco dopo le 17:00, è arrivato il comunicato ufficiale dal club di piazza d'Armi che affiderà la squadra ad una commissione tecnica interna:

"La Ssd Imperia comunica che l’allenatore Antonio Soda e il suo secondo Carlo Caramelli hanno rassegnato oggi le proprie dimissioni dai rispettivi ruoli. Le dimissioni sono state accettate dalla società che comunica inoltre che per le ultime due gare stagionali a dirigere la squadra sarà una commissione tecnica interna."