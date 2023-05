Calcio, Eccellenza. Lobascio salva la Voltrese al 93'! Il Rapallo retrocede in Promozione

E' stata una vera e propria finale thrilling quella vissuta dalla Voltrese e dal Rapallo, oggi pomeriggio, allo stadio San Carlo.

Se però per i gialloblu resta la soddisfazione del brivido e della permanenza nel massimo campionato ligure, i bianconeri salutano la categoria dopo un annata in costante affanno.

Eppure la salvezza sembrava a un passo con l'autorete di Fontana in apertura di match e il gol di Orlando al quarto d'ora della ripresa.

Il gol salvezza è arrivato al 93' grazie al calcio di rigore assegnato dall'arbitro Isnardi di Albenga e che Lobascio ha saputo trasformare in gol, per la festa di tutta la tifoseria gialloblu (il computo finale delle reti è 4-4, ma la Voltrese ha prevalso per il miglior piazzamento in campionato).