Calcio. Nessun comunicato dalla Procura Federale, al momento confermati i playout di Prima Categoria

i giocatori dell'Oneglia in campo al Corrent di Carcare

Spulciando nei vari comunicati della Lega Nazionale Dilettanti nel corso dell'ultimo mese, non sono emersi riferimenti alla querelle relativa a a Felix Tinkiano, il giocatore dell'Oneglia sceso in campo per ben 12 partite senza essere stato tesserato.

Gli organi regionali della giustizia sportiva avevano infatti confermato il passaggio del faldone alla Procura Federale, ma, come filtrato anche dal CR Liguria, non sono emerse ulteriori sanzioni nei confronti del sodalizio ponentino.

A oggi infatti, i playoff di Prima Categoria sono confermati, non essendosi palesato il gap necessario di sette punti tra la penultima classificata (l'Oneglia) e la terzultima (la Carlin's Boys).

Nel comunicato odierno, secondo le ultime indiscrezioni, è attesa la conferma della semifinale di andata tra Altarese e Carlin's Boys, con la squadra perdente che affronterà l'Oneglia per stabilire la società retrocessa in Seconda Categoria.