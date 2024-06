Calcio. Capitan Auteri giura fedeltà: "Qualche offerta c'è stata, ma la San Francesco è una questione di famiglia. L'Eccellenza? A Loano sarà dura giocare per tutti"

Non poteva che essere Alessio Auteri a battezzare la prima serie di conferme della San Francesco Loano.

Il capitano rossoblu ha ribadito il proprio impegno nel difendere i colori rossoblu, confermando al contempo i rumor sull'interessamento di diverse società del comprensorio. L'obiettivo però resta focalizzato sull'Ellena e sul prossimo campionato di Eccellenza.

"Dopo una stagione come quella scorsa, dove nessuno avrebbe scommesso su di noi e abbiamo dominato il campionato sin dall’inizio, è giusto che la maggior parte dell'organico abbia la possibilità di misurarsi con l'Eccellenza.

E' normale che, dopo un'annata importante, chiusa sotto il profilo personale con più di 20 goal realizzati e i successi della squadra due o tre proposte interessanti siano arrivate, ma il mio primo pensiero è sempre stato quello di rimanere, perché Loano per me è una famiglia: ci siamo visti con la società ieri per una chiacchierata e ci siamo venuti subito incontro.

Loano, inoltre, è finalmente tornata dove merita di stare per la sua storia calcistica, per l’attaccamento che il paese che ha sempre dimostrato, riempiendo le tribune dell'Ellena e per il valore di una struttura che, a mio modo di vedere, ha pochi eguali nella zona.

Sicuramente ci aspetta un campionato tosto. ma venire a giocare a Loano sarà dura per tutti"