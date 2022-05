Come scegliere un bookmaker affidabile

L'industria del gioco d'azzardo è un campo in rapida crescita, che sta cercando di padroneggiare ogni modo possibile per attrarre nuovi clienti ad un ritmo furioso. Oggi, non ha restrizioni territoriali e può offrire una pletora di opzioni di gioco per tutti i gusti. Mentre una volta i casinò erano nella mente della gente qualcosa della categoria dell'intrattenimento semi-legale in una stanza del seminterrato, oggi tutto è fondamentalmente cambiato. I club di gioco d'azzardo sono sempre più spostati da "luoghi polverosi" a quelli online. Come minimo, permette al consumatore di non andare da nessuna parte e godere della stessa gamma di giochi dalla comodità della propria casa. Un elemento di convenienza così semplice crea un senso di comfort e sicurezza. I casinò rispettabili si prendono cura anche della componente visiva del loro prodotto. Creano design di piattaforme che sembrano molto meglio dei loro predecessori stazionari.

Che tipo di giochi ha da offrire un casinò online moderno?

Non esiste una classificazione completa dei giochi online. Ogni casinò si riserva il diritto di decidere da solo quali categorie classificare i giochi disponibili sul sito web. Tuttavia, è ancora possibile distinguere diversi tipi di base, che in una forma o nell'altra si presentano ovunque:

Il gruppo più semplice e diretto è rappresentato da una varietà di slot machine. Si caratterizza per i modelli classici con un certo numero di linee e bobine.

Ci sono anche analoghi più moderni delle classiche slot machine - le video slot. La differenza è che hanno un design più luminoso, decorato con animazioni ed effetti 3D. L'aggiornamento permette ad ogni giocatore, oltre all'ovvio desiderio di vincere, di ottenere il massimo dal processo. Non dimentichiamo che i casinò non sono solo una questione di soldi, ma anche di divertimento.

Il prossimo gruppo è una collezione di vari giochi da tavolo. Roulette, baccarat, blackjack, poker e gratta e vinci sono tutti classici del casinò.

L'ultimo gruppo è quello dei giochi Live, che si riferiscono ai giochi di carte. Si chiamano "live" perché c'è un dealer al tavolo virtuale. Accetta le scommesse e controlla anche il processo del gioco.

C'è un altro vantaggio che distingue i casinò online da quelli tradizionali. Si tratta di bonus, ovviamente. Oggi, i portali di gioco ne offrono di tutti i tipi: bonus di deposito e senza deposito, bonus di ricarica, cashback e freespins. Puoi anche ottenere dei bonus individuali per le vacanze o il tuo compleanno.

Diventa ovvio che un casinò online può offrire più di qualsiasi casinò fisso, oltre a fornire ad ogni utente l'esperienza più confortevole possibile. Ma quando un nuovo arrivato cerca di trovare la migliore piattaforma di gioco per se stesso, le cose smettono di essere così semplici e dirette. Questo è dovuto all'enorme numero di casinò online, che è molto difficile da capire senza l'aiuto di uno specialista. A tal fine, creano portali che sono una sorta di raccolta delle migliori opzioni per ogni gusto. Con uno dei più attuali si può vedere siti scommesse non AAMS .

Quali sono i criteri per scegliere un casinò online?

Ci sono diversi requisiti di base a cui dovreste prestare attenzione:

È importante che lo spazio che scegliete sia autorizzato. Di nuovo, vale la pena rendersi conto che ognuno di questi legalizza il casinò che scegli, ma a parte gli ovvi benefici ha anche una serie di limitazioni. La risorsa di cui sopra è rivolta specificamente al consumatore italiano che è stanco della licenza standard che tutte le imprese di gioco d'azzardo nel paese sono sotto e vuole provare la loro mano al più lucrativo mercato del casinò europeo. Sono anche dotati di licenza. Ma hanno più opzioni per i loro giocatori.

Vi si deve offrire un software certificato. Il catalogo dovrebbe avere una grande selezione di giochi che sono creati da fornitori rinomati. Questa è una garanzia che l'intero sistema funzionerà correttamente e senza guasti. Tali fornitori includono Novomatic, Playson, Microgaming e molti altri.

Un indicatore di un casinò veramente rispettabile è la capacità di supportare diversi sistemi di pagamento. Dopo tutto, ogni giocatore che fa un deposito vuole farlo rapidamente e senza problemi. Lo stesso vale per il ritiro delle vincite dallo spazio virtuale.

Un casinò online che capisce il valore di ciascuno dei suoi clienti è sempre generoso. Fate attenzione alla quantità e alla qualità dei bonus che vi vengono offerti.

Un altro punto importante è un team di supporto ben funzionante. Ogni domanda che può sorgere deve essere gestita rapidamente e con qualità. Non è la cosa più importante per ogni principiante? Dopo tutto, meno errori si fanno, più si può vincere.

Ecco come appaiono alcuni consigli di base per i casinò online.

Cos'è la licenza AAMS?

L'ultima cosa che vale la pena guardare è la questione della licenza AAMS. Allora, che cos'è?

La storia dell'Italia ha sempre riguardato il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo e il temperamento caldo sono nel sangue di ogni italiano. Ecco perché il governo del paese ha deciso che era più facile permettere il gioco d'azzardo che vietarlo. Dopotutto, non appena un posto veniva chiuso, ne spuntavano diversi altri accanto ad esso. Una volta legalizzato il gioco d'azzardo, è sorta la questione del suo controllo a livello statale. È così che è nata la licenza AAMS. La legge permette i cosiddetti "giochi d'azzardo". Questi includono lotterie, bingo, scommesse sportive e così via. Di nuovo, questa licenza ha monopolizzato l'intero business del gioco d'azzardo, ridotto la sua varietà e, significativamente, ridotto la possibilità di vincere e ottenere più bonus. Il crescente interesse dei giocatori italiani per tutte le risorse straniere è legato a questo.

Il portale di cui sopra riunisce in un'unica piattaforma tutti i portali di gioco e di intrattenimento collaudati che operano senza AAMS. Qui troverete casinò stranieri, casinò europei con bonus senza deposito, bookmakers inglesi, siti di scommesse illimitate, siti di scommesse bitcoin, bookmakers stranieri e molto di più per godervi davvero il gioco. La risorsa fornisce una voce separata nel menu del sito, dove ha ordinato le piattaforme di gioco d'azzardo per metodo di pagamento. Qui potrete trovare esattamente quello che fa per voi. Questa piattaforma online renderà la scelta molto più facile per ogni principiante. Ti fa risparmiare tempo, ti impedisce di fare errori e di sprecare i tuoi nervi e la tua energia.