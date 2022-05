Nuoto. A luglio arrivano i regionali in vasca lunga, prima qualificazione alla Sciorba per il Doria Nuoto Loano

Sabato 14 e domenica 15 maggio alla Sciorba di Genova si è svolta la prima prova per la qualificazione al campionato regionale di nuoto in vasca lunga che si terrà alla metà del mese di luglio. Le ragazze ed i ragazzi della squadra dei Categoria della DNL hanno nuotato tempi molto soddisfacenti all’esordio stagionale in vasca da 50m centrando o sfiorando i loro primati personali.

Gli atleti della DNL gareggeranno nuovamente il prossimo weekend al XIV Trofeo Internazionale Città di Rapallo; queste due tappe sono molto importanti per impostare al meglio le altre gare di preparazione al campionato regionale, ultima tappa di questa lunga stagione agonistica. Nel frattempo, Chiara Guarisco è stata convocata per la Rappresentativa Regionale di Fondo che parteciperà al Trofeo delle Regioni in programma a Piombino il 2 e 3 luglio 2022. I risultati dei Categoria della DNL alla Sciorba:

Mara Ioana ARNAUTU

50 Stile Libero 31.71

100 Stile libero 1'10.06

200 Stile libero 2'29.98

Greta SHTETO

100 Stile libero 1'02.69

100 Dorso 1'11.90

100 Rana 1'19.07

200 Rana 2'49.05

Ludovica SCARDIGNO

100 Stile libero 1'14.42

400 Stile Libero 5'30.48

Giulia Maria IONESCU

100 Stile libero 1'15.4

100 Dorso 1'29.35

100 Rana 1'38.31

Ginevra SCLAVO

200 Stile libero 2'18.89

400 Stile Libero 4'52.50

800 Stile Libero 9'52.00

Chiara GUARISCO

400 Stile Libero 4'48.83

800 Stile Libero 9'43.22

1500 Stile Libero 18'15.00

Serena LENZI

50 Dorso 39.75

50 Rana 42.00 50 Farfalla 37.07

Joel PONTANARI

50 Stile libero 26.16

100 Stile libero 57.90

200 Stile libero 2'04.35

200 Misti 2'20.26

Artur VERDES

50 Stile libero 27.53 50

Rana 33.37 200 Rana 2'39.73

200 Misti 2'32.60

Tommaso AICARDO

50 Stile libero 28.80

100 Stile libero 1'03.82

50 Dorso 35.38 50

Rana 35.14

Michele Giuseppe IPPOLITO

50 Stile libero 29.52

200 Rana 2'50.25

200 Misti 2'33.27

Pietro ZANGRANDI

100 Stile libero 1'03.47

400 Stile Libero 4'43.06

Alessandro COMINATO

400 Stile Libero 4'50.08

1500 Stile Libero 18'26.29

400 Misti 5'39.96

Francesco VIGOLUNGO

50 Rana 34.54

100 Rana 1'18.00

200 Rana 2'48.27

Tutti i risultati sono consultabili a seguente link: https://www.genovagare.it/2022/CampionatiRegionaliNuoto22/Ris_1_ProvaRegEstCat22/Risultati.pd