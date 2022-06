Rinnovato l'assetto societario con la presidenza a Leonardo Mordeglia, anche il Savona inizia a varare la propria rosa, in vista di una stagione che obbligatoriamente dovrà vedere i biancoblu a competere per il salto in Promozione.

Pochi minuti fa gli striscioni hanno ufficializzato la permanenza in organico di Matteo Esposito, jolly difensivo classe 1999.