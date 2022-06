Calciomercato. La Carlin's Boys punta sull'esperienza, dal Camporosso presi Farsoni, Stamilla e Iezzi

Arrivata ieri la conferma da parte del Tribunale Federale Territoriale della retrocessione in Seconda Categoria, la Carlins Boys si prepara a disputare un campionato di alto profilo per riconquistare nell'arco di pochi mesi il proprio posto in Prima.

Le squadre del ponente savonese che avranno ambizioni di promozione dovranno sicuramente misurarsi con le ambizioni matuziane, dato che nell'arco di pochi giorni è è stato ufficializzata la conferma di capitan Walter Orlando, oltre che gli arrivi dal Camporosso di Stamilla, Farsoni e Iezzi.

Qualità ed esperienza per mister Berrica: la Seconda Categoria vuole essere solo una breve parentesi.