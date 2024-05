Calcio, Under 17. Il Vado reagisce da big: 5-1 all'Athletic, sarà finale con il Ligorna

La revoca della vittoria in semifinale, ai rigori, contro l'Athletic non ha demotivato il Vado nella rincorsa al titolo regionale Under 17.

La squadra di mister Bisio ha reagito nella maniera migliore, superando 5-1 i genovesi nel replay di oggi pomeriggio.

Autori delle reti rossoblu Noto, Berta, Xhakosi, Molinari e Damanti, gol ospite di Marrale.

Ora qualche ora di riposo, poi sarà tempo di finalissima contro il Ligorna.

VADO: Rossi, Greco, Agostino, Minniti, Damonte, Falcone, Cartiere, Sicca, Molinari, Berta, Noto.

A disposizione: Rosasco, Pollarolo, Xhakosi, Medas, Damanti, Padalino, Barbero, Vuillermoz, Saracco

Allenatore: Bisio

ATHLETIC CLUB ALBARO: Girimondi, Bosia, Gjordumi, Schenone, Garbellini, Vezzani, Vio, Barcellona, Marrale, Pacciani, Vassallo.

A disposizione: Sadkaoui, Noga, Moscatelli, Massa, Puppo, Gherardi, Torre, Giannetti, Ruscio.

Allenatore: Pagni