Calcio, Eccellenza. Multate Rivasamba e Cairese, Tre turni a Gargiulo, altre due giornate a Boschetto

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF ECCELLENZA

GARE DEL 12/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 RIVASAMBA H.C.A.

Per aver consentito l'ingresso sul tdg ad un tesserato avversario in costanza di squalifica; per aver consentito, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria al 10' del 2o t.s., l'indebito ingresso nel recinto degli spogliatoi ad un proprio ex calciatore (oggi non tesserato), con l'intento minaccioso di colpire, a fine gara il ddg ed un calciatore avversario, reo, a suo dire, di aver sputato contro il pubblico della società; per aver consentito l'indebito ingresso nel recinto degli spogliatoi, ad altra persona non

autorizzata (gestore del bar dell'impianto sportivo), con l'intento di entrare nello spogliatoio della squadra avversaria, accusando anch'egli il calciatore avversario, reo, a suo dire, di aver sputato contro il proprio figlio, presente tra il pubblico (infrazioni rilevate da parte del CdC)

Euro 100,00 CAIRESE

Per aver consentito al proprio tecnico, in costanza di squalifica, di andare sul tdg a curare la fase di riscaldamento della propria squadra (infrazione rilevata da parte del CdC)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BOSCHETTO RICCARDO (CAIRESE)

In costanza di squalifica, prima dell'inizio della gara, andava sul tdg a curare la fase di riscaldamento della propria squadra; invitato dal Commissario di Campo, tramite il proprio dirigente, ad uscire dal tdg e dal recinto degli spogliatoi, vi ottemperava, non prima però di aver tacciato il Commissario di Campo stesso di impedirgli di fare il proprio lavoro in una gara tanto importante (infrazione rilevata da parte del CdC)

I

AMMONIZIONE DIFFIDA

GANDOLFO STEFANO (CAIRESE)

CESARETTI DAVID (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GARGIULO JUAN PABLO (CAIRESE)

A gioco fermo, partecipando ad un diverbio tra calciatori, in reazione, strattonava e spingeva un avversario, senza conseguenze lesive

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

Dopo la segnatura di una rete da parte degli avversari, correva tra di loro che stavano festeggiando, spingendone alcuni al fine di accelerare la ripresa di gioco e ne colpiva uno con una manata alla schiena, senza conseguenze lesive

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

A gioco fermo, partecipando ad un diverbio tra calciatori, spintonava con forza un avversario appoggiando entrambe le mani ad altezza del volto dello stesso, senza conseguenze lesive

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SASSARI SAMUELE (CAIRESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GARBARINO ALESSIO (CAIRESE)

HERNANDEZ SAMUEL JOSIAS (CAIRESE)

SCALVINI TOMMASO (CAIRESE)

SILVESTRI MARCO (CAIRESE)

BALDASSARE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

FERRETTI ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)