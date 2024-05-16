Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le sanzioni dopo la prima giornata dei playoff

GARE PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 11/ 5/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
NOBILE MIRCO DANILO (PANCHINA)
PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GHIGGERI ALBERTO (PANCHINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)
CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)
GARE DEL 12/ 5/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)
PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
LEGGIO SAMUELE (ARGENTINA ARMA)