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Calcio | 16 maggio 2024, 18:00

Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le sanzioni dopo la prima giornata dei playoff

Giudice Sportivo, Prima Categoria. Le sanzioni dopo la prima giornata dei playoff

GARE PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 11/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NOBILE MIRCO DANILO (PANCHINA)

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHIGGERI ALBERTO (PANCHINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARLUCCIO CATALDO (PANCHINA)

 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GHIRLANDA CLAUDIO (PANCHINA)

CAROGLIO FEDERICO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)

 

GARE DEL 12/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LEGGIO SAMUELE (ARGENTINA ARMA)

redazione

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