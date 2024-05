Calciomercato. Elvis Metalla non giocherà più nel Millesimo: "Ascolto tutti, ma con un progetto serio"

Non sono mancate le soddisfazioni per Elvis Metalla e il Millesimo nell'arco dell'intero campionato.

Non capita spesso infatti di dominare il campionato, centrare la promozione e alzare al cielo la Coppa Liguria.

Un filotto praticamente perfetto, come conferma lo stesso attaccante scuola Savona

"L’inizio dell'annata è stato quasi perfetto: nelle prime sette partite sono arrivato in doppia cifra, poi a novembre sono incappato in brutto infortunio che mi ha costretto ai box per 3 mesi, praticamente metà stagione.

Nonostante questo sono comunque rimasto per la maggior parte del tempo il capocannoniere del girone nonostante l’infortunio. Poi ho ripreso piano piano a giocare chiudendo il campionato a 12 reti, vincendolo e portando a casa anche la coppa".

Il futuro però non sarà giallorosso:

"Ho scelto con dispiacere di andare via da Millesimo. La scorsa estate erano stati presi degli accordi con il club per la prossima stagione che non hanno trovato seguito. E' stata comunque una bella esperienza, con un gruppo di bravi ragazzi e con tanto cuore. Ora mi prenderò un po' di tempo per vagliare le varie opportunità: sono pronto ad ascoltare tutti, a patto che vi sia un progetto serio".