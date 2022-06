Grandi emozioni a Celle Ligure per il 33° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa

Un martedì ricco di emozioni per il 33° Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa, ambientato al centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure, promosso dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, ASD Centro Atletica Celle Ligure e ADS Atletica Arcobaleno Savona, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari, con il sostegno di Olmo e Luanvi e con il patrocinio Regione Liguria, Provincia di Savona, Coni, CIP, INAIL e Fispes.

È del saltatore in alto Manuel Lando l’acuto. Per la prima volta in carriera il vicecampione europeo under 23 supera la quota di 2,20, migliorando di due centimetri il record personale realizzato un mese fa. Applausi per il 21enne da poco entrato nell’Aeronautica, che dopo un errore a 2,17 sceglie di passare alla misura successiva e va a segno. Alla seconda uscita stagionale nei 100 metri Anna Bongiorni vince in 11.82 con vento contrario (-1.1). La velocista pisana dei Carabinieri riesce ad aggiudicarsi il confronto diretto con la britannica Diani Walker, che chiude in 11.92 ma quest’anno aveva già corso in 11.49. È la britannica Carys McAulay a conquistare i 400-31° Trofeo Atletica Europa in 53.49 mentre alle sue spalle l’atleta di casa Ilaria Accame (Atl. Arcobaleno Savona) con 53.85, due giorni dopo il secondo posto ai Tricolori promesse di Firenze, sorpassa l’azzurra Maria Benedicta Chigbolu (Esercito, 53.94). Negli 800 metri progressione vincente di Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) in 2:03.57, a circa mezzo secondo dal suo miglior crono dell’anno, davanti alla danese Stina Troest (2:04.26). Al maschile, nel 30° Memorial Rolando Fregoli, l’australiano Jared Micallef trova lo spunto risolutivo in 1:47.62, con Leonardo Cuzzolin (Pro Sesto, 1:48.12) che è il migliore degli italiani al secondo posto seguito dall’olandese Ludo van Nieuwenhuizen (1:48.51). Notevole progresso del non ancora 18enne Gabriele Angiono (Battaglio Cus Torino), quarto in 1:48.57 superando Francesco Conti (Atl. Imola Sacmi Avis, 1:48.77).

Assolo nei 400 ostacoli della portoricana Grace Claxton in 55.67, vicina al recente personale di 55.54 per battere nettamente Aminat Jamal (Bahrain, 57.36). Molto combattuta la gara degli uomini con il britannico Jack Lawrie in 50.18 a prevalere nei confronti del giamaicano Malik James-King (50.27), vincitore nella scorsa edizione, e del sudafricano Lindukuhle Gora (50.36), invece i 400 piani- 29° Trofeo Avis Celle vanno al portoghese Ricardo dos Santos (47.41) su Gabriele Scarrone (Atl. Alba Docilia) che si migliora in 47.88. Sfiora i venti metri con 19,95 nel peso Abdelrahman Mahmoud (Bahrain). Sulla pedana dell’alto 1,85 per la statunitense Inika McPherson, finalista olimpica e mondiale nelle scorse stagioni. Vento contrario anche nei 100 uomini del britannico Krishawn Aiken in 10.64 (-1.1), sui 200 metri- 27° Trofeo Giuseppe Olmo si impone con 20.80 (+0.4) il giamaicano Michael Bentley.

Una giornata aperta dai confronti giovanili e caratterizzata anche dalle sfide del 22° Trofeo Insieme nello Sport, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari: i 100 e 400 in carrozzina, nell'ambito di un programma comprendente anche il vortex per gli atleti ADSO Savona e gli 80 metri FISDIR

"Crediamo moltissimo in questo progetto che dura tutto l'anno e coinvolge la cittadinanza - afferma il Sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia - Il Meeting è un percorso che offre grandi opportunità, soprattutto ai ragazzi delle scuole, ed enfatizza il ruolo dello sport, fonte di aggregazione, passione e impegno".

"In un contesto di altissimo livello, siamo riusciti a realizzare un connubio tra promozione e qualità - afferma il direttore organizzativo Giorgio Ferrando - La felicità è vedere generazioni diverse che si interfacciano, parlo degli straordinari volontari che ci supportano annualmente, e, inoltre, ricevere i complimenti dei tanti atleti in arrivo da tutto il mondo che qui a Celle Ligure si sentono come a casa propria".

Il Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa era inserito sia nel calendario FIDAL con la qualifica di Manifestazione Internazionale sia in quello del Circuito Internazionale “European Athletics Promotion” (www.eap-circuit.eu), sia sezione “Area Permit Meeting” all’interno del Calendario redatto dalla EA (European Athletics Association/Associazione Europea di Atletica), grazie anche all’ulteriore consolidamento della proposta tra il gruppo elitario dei Meeting organizzati in Italia e riconosciuti dalla FIDAL nel contesto del “Progetto Meeting Atletica Italiana”. La manifestazione compariva peraltro anche nel calendario internazionale della World Athletics (Associazione Mondiale di Atletica Leggera) con il riconoscimento della qualifica di “WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR – Challenger”.

Il Meeting di Celle Ligure vive tutto l’anno, grazie a un corollario di manifestazioni ideate e realizzate durante l’intera stagione: gli stages nel comprensorio di numerosi Team stranieri, Eurospring, l’attività comunale, distrettuale e provinciale degli Studenteschi di Atletica ed il Meeting Arcobaleno Scuola.