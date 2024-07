Atletica. Al Silver Meeting di Bergamo pollice alto per Marco Zunino, Samir Benaddi e Nicolò Reghin

Si è svolta ieri a Bergamo una riunione dedicata specificatamente al mezzofondo inserita nel Circuito "Silver meeting Lombardia".

Marco Zunino ha partecipato alla serie più titolata, classificandosi in 5a posizione assoluta con il crono finale di 1.52.07.

Ottima prova di Nicolò Reghin che ha corso nelle prime posizioni sin dall'inizio, correndo in 1.53.26, nuovo primato personale e minimo che gli consentirà la partecipazione ai Campionati Italiani Individuali Promesse a fine mese a Rieti.

Samir Benaddi ha corso un pò coperto la propria serie, per venire però fuori prepotentemente nel finale ed andando a chiudere vittorioso in 1.53.16.

In altra ulteriore serie Enrico Lanfranconi ha corso una buona prova, in prossimità del proprio primato personale, chiudendo in 1.56.84.

I mezzofondisti erano accompagnati in questa occasione dal giovane tecnico Mattia Sirello.