Atletica. Anteprima Meeting Arcobaleno, brillano Camilla Rebora e Jim Fonseca

E’ andata benissimo la prova generale dell’edizione n. 35 del “Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa” in scena il prossimo 17 Luglio presso l’impianto sportivo cellese “Olmo/Ferro”.





Oltre 400 atleti/e in gara per un tardo pomeriggio che ha visto ottimi risultati in tutte le categorie, dalle giovanili alle assolute, con una mole considerevole di primati personali.





Tra i protagonisti assoluti la valbormidese Camilla Rebora (CUS Genova) che ha dominato i 400 metri in 55.88, demolendo il precedente suo record di 56.70 e mostrandosi in grande crescita. Alle sue spalle buon 5° posto di Anna Crovetto, che, pur pagando un avvio sin troppo generoso, ha chiuso la gara in un positivo 59.65.

Rimanendo in ambito femminile si è migliorata nettamente sui 200 Giorgia Obertello (Atletica Levante) che ha corso in 26.68, mentre sugli 800 vittoria a Elisa Calandri (Atletica Mondovì Acqua San Bernardo) con il buon crono di 2.15.94.





In campo maschile grande 200. Ad imporsi è il portacolori dell’Atletica Cento Torri Pavia Jim Folajin Fonseca che realizza il nuovo PB correndo in 21.28 (precedente 21.44). Alle sue spalle migliora lo stagionale Luca Biancardi, sprinter dell’Atletica Arcobaleno Savona, che chiude in 21.74.

Miglioramenti netti anche per i giovani Junior Igene (Spezia Marathon DLF) che scende a 21.90 e per Gabriele Fereidouni (CUS Genova) all’arrivo in 22.30.

Gli 800 finiscono con una lotta ai centesimi tra il vincitore Enrico Lanfranconi (Atletica Arcobaleno Savona) e Andrea Basalto (Atletica Levante): il crono dice 1.56.55 contro 1.56.59.

Sui 400 affermazione di Fabio Coppolaa (Cus Pro Patria Milano) in 49.73, su Matteo Lupi (Foce Sanremo) che termina in 50.69.





Nelle categorie giovani brillano le performances realizzate nel salto in alto cadetti: Andrea Campani (Atletica Sarzana) aggiunge 6 cm al primato personale e con 1.94 centra la 3° prestazione italiana di categoria 2024.

Bene anche Gabriele Ciappesoni (Pol. Mandello) salito sino a 1.88.

Suglio 80 cadetti Andrea Biale (Atletica Varazze) domina la prova in 9.64.

80 Cadette alla spezzina Giorgia Castiglione in 10.31, con Lara Farinola (Atletica Run Finale) seconda in 10.43.

Sui 300 gran crono di Stella Pastine (Atl. Spezia Duferco) che si impone in 41.90, con Lara Farinola ancora seconda in un buon 42.31.





E ora ancora un mese di lavoro molto impegnativo per giungere ad una super edizione del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa! Appuntamento per tutti a Mercoledì 17 Luglio!