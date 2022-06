Calciomercato. La Sanremese si tiene stretta il suo "tuttocampista", confermato Paolo Valagussa

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/2023 del centrocampista Paolo Valagussa.



Nato a Milano il 16 maggio 1993, 1.85 di altezza per 78 kg, Valagussa è una mezzala con il vizio del gol che ha nella qualità e nel dinamismo le sue caratteristiche principali e che in mediana può giocare in tutte le posizioni. In diverse circostanze è stato schierato anche al centro della difesa. Nella stagione appena conclusa in maglia biancoazzurra ha totalizzato 33 presenze ed ha realizzato 9 gol.



Cresciuto nel settore giovanile del Monza, ha esordito in C1 con i brianzoli nel 2011/12: a Monza è rimasto per tre stagioni (94 presenze, 13 gol), poi è andato in B all’Entella (4 presenze). Successivamente, prima di arrivare a Sanremo, ha vestito le maglie di Renate, Gubbio e Viterbese in C, Rezzato in D, Arzignano in C e Folgore Caratese in D.



“Sono molto contento di far parte ancora di questo progetto – spiega Valagussa – ho parlato con il presidente Alessandro Masu e il direttore sportivo Marcello Panuccio e abbiamo subito trovato l’accordo. Sono entusiasta di rimanere in questa città, in cui mi sono trovato benissimo, insieme a tanti compagni di squadra. Speriamo di riuscire a centrare l’obiettivo che si propone la società: daremo il massimo per riportare la Sanremese nel calcio che conta, lì dove merita. Nel calcio non è mai facile ripetersi, ma abbiamo il dovere di alzare l’asticella per provare a fare anche meglio dello scorso anno“.