Sup Savona: 5° e 16° posto per Sara Oddera e Paolo Nardini alla Tropical Race

Domenica 3 luglio si è svolta la Tropical Race, gara di SUP (stand up paddle) del circuito Francese “Alpine Lake tour” a Ginevra, i portacolori italiani del Sup Team Savona hanno portato a casa rispettivamente un 5 posto di Sara Oddera e un 16 posto di Paolo Nardini.

Gara molto impegnativa di 11 km che ha visto sfumare il podio di Sara per un problema tecnico al 4 km di gara dove le alghe hanno rallentato la corsa dell'atleta del Sup Team Savona che è stata costretta a scendere in acqua per rimuoverle dalla pinna, nonostante tutto un quinto posto dietro ad atlete di livello.

Continua la preparazione in vista del mondiale ICF a Gdynia in Polonia.