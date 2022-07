Calcio, Carcarese. I biancorossi possono alzare la coppa, ieri pomeriggio la consegna del trofeo per la vittoria in Prima Categoria

È stata una cerimonia intima, in famiglia, quella della consegna della Coppa per la vittoria del campionato di Prima Categoria da parte della Carcarese che ha potuto ancora festeggiare il trionfo della scorsa stagione e toccare con mano il trofeo, più che meritato e conquistato senza sbagliare un colpo.

A consegnare, ieri sera, nella mani del capitano Matteo Spozio la coppa Giulio Ivaldi e Franco Rebella, rispettivamente presidente e consigliere della FIGC Liguria. Tra i presenti alla Gelateria La Pesa, dove si è svolto l’evento, anche il vicesindaco Franco Bologna, i dirigenti e i volontari della società, oltre al vicecapitano Marco Zizzini ed il portiere Luca Giribaldi, in rappresentanza della squadra biancorossa.

“Un tempo queste coppe venivano consegnate in un’anonima assemblea, a cui partecipavano tutte i presidenti delle società, ma noi siamo un Comitato che cerca un po’ familiarità e quindi abbiamo pensato di organizzare questa piccola riunione” ha detto Ivaldi che poi ha parlato della prossima stagione: “Sarà un campionato complicato che finalmente riprendiamo a 32 squadre con due gironi di Promozione, sento dire che molte squadre si stanno attrezzando per raggiungere il campionato di Eccellenza che sarà nuovamente a 16. Speriamo che questa crescita del virus che sentiamo in queste settimana possa essere estiva e non più invernale e che sia possibile giocare senza tanti protocolli come negli ultimi anni”.

Ivaldi ha concluso facendo i complimenti alla squadra e alla società: “La Carcarese è sempre stata un punto di riferimento per il calcio dilettantistico. Vi auguro tutto il bene del mondo, sapete che ho nel cuore tutte le mie squadre, ovviamente qualcuna deve vincere e qualcuna perdere, e devo dire che ho trovato nella Carcarese una società sempre con le sponde aperte quando ho chiesto aiuto. In bocca al lupo e viva la Carcarese”.

La parola è passata al vicesindaco Bologna che ha ringraziato la Federazione per la presenza e ha dichiarato: “A Carcare siamo stati abituati ad avere squadre importanti, ma negli ultimi anni c’è stata qualche incertezza, ora grazie alla nuova dirigenza che si sta impegnando al massimo e ha formato una squadra di altissimo livello siamo tornati a vincere. Non possiamo quindi che fare i complimenti a loro e a tutti i giocatori. Ho seguito praticamente tutte le partite e sono riusciti a creare, oltre ad un gruppo di giocatori forti che hanno stravinto il campionato attraverso il bel gioco, anche un gruppo di amici, la cui forza era la coesione. La gente sta ritornando al campo e si sta riaffezionando alla Carcarese e a questo gruppo che ha dato il meglio di sé. Complimenti per quanto fatto, ci auguriamo che anche il prossimo campionato sia all’insegna del bel gioco e dei risultati. Come Comune abbiamo investito tanti soldi per il rifacimento del campo, ma siamo felici che possa essere utilizzato da questa società che sta investendo anche tanto sul settore giovanile”.

A tal proposito Ivaldi commenta: “L’ultima volta che ho incontrato Bologna, mi disse che avrebbero rifatto il campo del Corrent ed è stata una delle poche amministrazioni ad aver rispettato la promessa, nonostante qualcuno abbia cercato di mettere i bastoni tra le ruote”.

Grande soddisfazione per il direttore generale Roberto Abbaldo nel vedere la Coppa da vicino: “Ringraziamo il presidente Ivaldi per esserci venuto a consegnare in prima persona questa coppa qui a Carcare, un gesto per nulla scontato e di vicinanza alle società. Il nostro grazie va anche al delegato Franco Rebella, al vicesindaco Bologna che ci segue sempre e a tutti i volontari che sono presenti, se siamo qua è grazie a loro – ha detto - È stata una grande soddisfazione aver vinto questo campionato e aver riportato la Carcarese in Promozione, lo avevamo promosso. Vogliamo crescere ancora senza fare voli pindarici, con questo campionato abbiamo messo una pietra in un percorso che speriamo sia lungo e prolifico”.

“Vedere la Coppa a Carcare è una soddisfazione per noi, per i giocatori, per i tifosi ma credo anche per tutta la comunità che in questo percorso si è dimostrata vicino alla squadra – ha commentato il direttore sportivo Edoardo Gandolfo - Il nostro primo obiettivo era riportare attraverso i risultati i carcaresi al Corrent, quest’anno abbiamo già avuto una buona risposta e ci auguriamo nei prossimi anni di alimentare questo entusiasmo attraverso non solo la prima squadra ma anche il settore giovanile e le diverse attività sociali che stiamo portando avanti, perché la Carcarese deve assolutamente tornare a riempire il proprio stadio come un tempo”.