Calcio, il cordoglio del Pietra Ligure per la scomparsa di Paolo Canepa

Non sono giorni facili per il calcio locale, la notizia della scomparsa di Paolo Canepa ha inevitabilmente scosso gli animi all'interno del mondo calcistico della provincia e tra le società più emotivamente coinvolte non può non esserci il Pietra Ligure.

Tra le fila del club biancoceleste, infatti, Canepa ha militato per nove stagioni dalla metà degli anni '90 fino ai primi anni '00: una lunga esperienza alla quale si aggiungono le stagioni vissute da preparatore dei portieri.

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 si unisce al dolore per la scomparsa di Paolo Canepa - si legge sui profili social della sodalizio pietrese - Il presidente Claudio Faggiano e tutte le componenti societarie si stringono al papà Ico, alla compagna Cristina e al figlio Pietro nel ricordo di una persona speciale che ha vestito i nostri colori come giocatore e come allenatore dei portieri".