Calcio: presentata la Sanremese 22-23, mister Giannini "Dobbiamo partire col piede giusto con umiltà e determinazione" (Foto e Video)

Con una ‘passeggiata’ in centro, le foto di rito di fronte al Casinò e un pranzo insieme al presidente Alessandro Masu, lo staff tecnico e i giocatori della Sanremese hanno iniziato ieri mattina la stagione 22-23, dopo aver sfiorato la vittoria nei play-off nella precedente.

Agli ordini di mister Gabriele Giannini, dopo l’addio di Andreoletti, la truppa biancoazzurra è pronta per lavorare duramente a Cantalupa in provincia di Torino, dove si svolgerà il ritiro pre campionato. La squadra è formata anche se la dirigenza non esclude eventuali accorgimenti ‘last minute’. Sotto i convocati.

Portieri: Bohli (2005), Tartaro (2004), Ferro (2005)

Difensori: Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Ricossa (2001), Fischer (2003), Mauro (2003), Bechini (2001), Biffi (2004)

Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Valagussa, Rizzo, Giuffrida (2002), Maugeri (2003), Urgnani (2004)

Attaccanti: Scalzi, Aperi, Marchisone (2001), Camilli, Pellicanó (2003).

La prima amichevole in famiglia è fissata per domenica 31 luglio a Cantalupa mentre venerdì 5 agosto, sempre a Cantalupa, alle 18 i matuziani affronteranno il Pinerolo neopromosso in D. Mercoledì 10 agosto, invece, è in programma a Vinovo un test di prestigio con la Juventus Under 23. Sabato 20 agosto a Sanremo si terrà infine un’amichevole con l’Acqui.

Il neo mister, Gabriele Giannini, conferma l’importanza di fare di più dell’anno scorso: “Se non siamo riusciti qualcosa è mancato e, sul mercato abbiamo lavorato per colmare le lacune dello scorso anno. Partiamo con tanto entusiasmo e umiltà cercando di non partire in ritardo come successo nella precedente stagione”. I gironi non sono ancora stati formati ma c’è già qualche indicazioni sulle squadre più importanti? “Se dovessimo essere nello stesso girone dello scorso anno, sono sempre le solite tra cui Varese a Casale. Attendiamo e poi in base a quello daremo un giudizio, anche se ci sarà sicuramente una sorpresa”. Salire dalla C alla D non è mai facile: “Credo sia quello più difficile, visto che su 160 squadre ne salgono solo 9. La città però lo merita e dobbiamo fare di tutto affinchè il sogno diventi realtà”. Arriverà ancora qualche giocatore? “Credo di no ma siamo vigili sul mercato e, con il direttore lavoriamo in sinergia. Dovesse capitare qualcosa ci muoveremo ma, al 99% lavoriamo con questa rosa”.

La conferma sullo stop al mercato arriva anche dal Direttore Sportivo, Marcello Panuccio: “Quanto avevamo prefissato col mister, ovvero di arrivare in ritiro col gruppo definitivo, lo abbiamo raggiunto. Ci sono un paio di situazioni da risolvere ma la rosa è al completo”. Per quanto riguarda le amichevoli? “Dopo la sgambata in famiglia, giocheremo contro il Pinerolo, mentre il 10 avremo la Juventus Under 23 a Vinovo. Poi vedremo qualche altro appuntamento prima dell’inizio della stagione”.