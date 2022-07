In pochi pensavano che il portiere Daniel Berruti, ex di Albenga e Pietra Ligure, dopo essere cresciuto nelle fila del Savona, potesse scendere in Prima Categoria.

Invece lo Speranza è riuscito a piazzare il colpo, convincendo il portiere classe 2001 a vestire i colori rossoverdi.

Un ingaggio sicuramente di alto profilo, a cui ha fatto seguito, pochi minuti fa, la conferma del difensore Carlo Cirillo.