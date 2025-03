Calcio, Prima Categoria. Torna l'obbligo degli under?

La novità dell'anno scorso, in Prima Categoria, è stata la tanto discussa abolizione delle quote under.

Nel campionato 2024/25, all'interno dei gironi liguri, non era infatti previsto alcun numero minimo di giocatori appartenenti a una determinata fascia d'età.

Una liberalizzazione dei giocatori che però potrebbe trovare nuovi vincoli nella prossima stagione. Al momento non è stata presa alcuna decisione in merito, ma il Comitato Regionale Ligure non ne ha escluso la possibilità:

"Il Consiglio Direttivo - si legge nella nota - si è riservato di valutare nella prossima riunione l’opportunità o meno di ripristinare l’obbligo di impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età per il Campionato di Prima Categoria s.s. 2025/2026".