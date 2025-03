Pallapugno. C'è il calendario anche della Serie B

PALLAPUGNO L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario della prima fase del campionato di Serie B. Apertura sabato 5 aprile con due partite alle 15: Valle Bormida-Castiglia Costruzioni Bormidese a Monastero Bormida e Benese-Virtus Langhe a Bene Vagienna. Gli altri quattro incontri si disputeranno domenica6 aprile, sempre alle 15: Abrigo Olio Desiderio Ricca-Alusic Merlese a Ricca di Diano d'Alba, Amici del Castello-Gottasecca a Diano Castello, Bcc Pianfei Pro Paschese-Officine Pesce Bubbio a Madonna del Pasco e Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese a Santo Stefano Belbo. La regular season si chiuderàsabato 2 agosto.



FORMULA In Serie B, prima parte di campionato a girone unico con gare di andata e ritorno. Al termine le prime quattro squadre in classifica accederanno ai playoff, quelle classificate dal quinto all'ottavo posto ai playout, mentre quelle dal nono al dodicesimo posto al girone salvezza. Le due squadre finaliste saranno promosse in Serie A, mentre l’ultima classificata del girone salvezza retrocederà in serie C1.

Calendario Serie B 2025

Le squadre di Serie B