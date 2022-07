Calcio. L'Albenga entra nel progetto Genoa Soccer Academy. Marinelli: "Una grande occasione di crescita"

Non è una novità di mercato quella che è arrivata oggi dal mondo Albenga, ma comunque la notizia dell'affiliazione al progetto Genoa Soccer Academy rappresenta un ulteriore evoluzione del nuovo progetto bianconero.

Una partnership, quella con la società rossoblu, che ha commentato direttamente lo stesso presidente Marinelli.

"Sono felice ed orgoglioso di poter iniziare un rapporto di collaborazione con la Vostra gloriosa società. Per noi e per i nostri tesserati, sarà una grande occasione di crescita, umana e professionale, per i nostri atleti, loro famiglie e nostri tecnici. E' un ulteriore passo utile alla crescita del nostro Club , partendo dalla cura e dall’attenzione che tutto il movimento del “settore giovanile” merita, perché credo fermamente che siano il nostro presente e, soprattutto, il nostro futuro. Ringrazio il Genoa Cfc per la disponibilità e l’opportunità concessa. Ne siamo davvero felici, cercheremo di esserne all’altezza ".