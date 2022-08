Sport e tavolo verde: 5 campioni appassionati di gioco

Forse in pochi lo direbbero, ma alcuni campioni sportivi molto famosi in tutto il mondo, appartenenti al mondo del calcio, del basket e non solo, sono appassionati anche di gaming. Ecco chi sono.

Cristiano Ronaldo, premiato come miglior calciatore del secolo , si è avvicinato al mondo del gaming soprattutto per motivi pubblicitari, facendo il poker testimonial e cimentandosi nel mondo del gioco online. Nel tempo si è appassionato a diversi tipi di giochi, ma i suoi preferiti pare siano il poker e il bingo. Il campione di calcio gioca sia nei casinò fisici che in quelli sul web.

Boris Becker, ex tennista famoso negli anni '80 e '90, si è cimentato nel mondo del poker subendo spiacevoli conseguenze, perché nel tempo ha perso molti soldi, non avendo nessun talento per questo tipo di gioco.

Floyd Mayweather Jr. è considerato uno dei migliori pugili di tutti i tempi, e la sua passione per il gioco è ben nota, grazie alle sue pubblicazioni delle scommesse sui social media e tra i tavoli di Las Vegas.

Michael Jordan, il giocatore più forte nella storia dell'NBA , non ha mai nascosto la sua passione per il gioco, in particolare per il blackjack, ma ha sempre dichiarato di non essere mai stato dipendente da questo. “È solo una questione di competitività”, ha sempre affermato.

Wayne Rooney, ex calciatore del Man United, infine, è un grande appassionato di gaming. Purtroppo ha avuto una disavventura al casinò di Manchester perdendo 500mila sterline.

L’importanza della sicurezza nel gaming, offline e online

Molti di loro hanno vinto grosse cifre al casinò, ma hanno subìto anche delle perdite. Campioni o meno, dunque, è bene avere alcune semplici ma cruciali accortezze sin dall’inizio.

Prima di tutto è il caso di affidarsi solo a operatori certificati e provvisti di regolare licenza, per evitare raggiri e problemi di ogni tipo. Per tutelarsi e reperire informazioni sulle diverse piattaforme, inoltre, è possibile consultare siti come https://slotadm.it/ , su cui è possibile trovare delle guide dettagliate, approfondimenti, recensioni e altre risorse utili per giocare sempre in totale sicurezza.

Per giocare senza correre rischi si dovrebbe puntare esclusivamente su siti con certificazione AAMS (acronimo di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), valutando anche quali metodi di pagamento sono accettati e preferendo trasferimenti di denaro tracciabili. Un passaggio da non trascurare è la verifica delle opinioni di chi ha già provato determinati siti (è sufficiente una semplice ricerca su Google), utile per capire se il sito in questione è realmente affidabile. Infine, può essere di grande aiuto provare le versioni demo, se disponibili, e controllare che sia presente il certificato di sicurezza SSL.