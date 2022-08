Riavere Santiago Sogno all'interno del movimento calcistico ligure rappresenta sicuramente un plus per tutto il movimento.

L'attaccante ha infatti lasciato ottimi ricordi nella duplice esperienza di Savona e Finale, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Sogno tornerà quindi a lavorare con mister Buttu, fattore determinante nel suo approdo in bianconero, non nascondendo la piacevole sorpresa per l'ottimo livello dei giovani trovato all'interno della rosa ingauna: