Pallanuoto. Rari Nantes Savona a valanga sul Catania, i biancorossi dominano 24-3

Pronostico ampiamente rispettato alla "Zanelli" di Savona, dove la Rari Nantes si è sbarazzata in totale scioltezza del Catania fanalino di coda del campionato.

24-3 il risultato finale a favore di Bruni e compagni, bravi, fin dai primi minuti di partita, a comandare le operazioni contro un avversario di caratura inferiore che non ha potuto opporre resistenza di fronte alla squadra di Alberto Angelini, reduce dalla onorevole sconfitta casalinga in Champions League contro gli invincibili del Ferencvaros.

Erdelyi apre le danze dopo poco più di un minuto, poi ci pensa Bruni a portare subito il parziale sul 2-0, con un Catania, numericamente contato e in grossa difficoltà anche sul piano fisico, che fatica ad arrivare alla conclusione dalle parti di Da Rold, inizialmente preferito a Nicosia tra i pali. C'è quindi spazio per il tris di Gullotta e il poker di Patchaliev, che, in meno di quattro minuti, indirizzano la gara. R. Torrisi sfrutta la prima superiorità a favore sbloccando la squadra di Dato, che trova altre due reti sempre con R. Torrisi e Vukicevic, inframezzate dalla conclusione vincente di Cora.

Il 6-3 in avvio di secondo quarto lo firma Bruni, Merkulov tenta poi il pallonetto trovando solo la parte alta della traversa, ma riuscendo a segnare un minuto più tardi il gol del 7-3. Catania ci prova con Russo dopo un'espulsione più che dubbia ai danni della Rari, che arrotonda ulteriormente il punteggio con Gullotta, Guidi, Figlioli e Patchaliev.

Il monologo biancorosso prosegue anche nella seconda metà di gara, con Nicosia in porta al posto di Da Rold: la tripletta di Bruni porta la Rari a +9, mentre i siciliani confermano percentuali bassissime in fase offensiva, subendo il 13-3 di Guidi a 5'36 dalla fine del terzo quarto. Entra nel tabellino anche Damonte, seguito da Merkulov, che realizza il secondo centro di giornata, e Rocchi. Nicosia si oppone su Vukicevic compiendo di fatto il primo intervento della sua partita, mentre dalla parte opposta il rigore di Erdelyi, la doppietta di Rocchi e il tris di Gullotta portano i biancorossi sul 19-3.

Il portiere della Nazionale risponde ancora presente su Vukicevic che non riesce a sbloccare Catania: il rigore di Guidi porta così la Rari a quota 20 a inizio ultimo quarto, in cui è un altro penalty, trasformato questa volta da Rocchi, ad allungare le distanze tra savonesi e siciliani. La Rari riesce a mantenere inviolata la porta concendendo solo tre reti alla squadra di Dato nel primo quarto e trovando il definitivo 24-3 grazie al poker di Merkulov.

I biancorossi consolidano ulteriormente il terzo posto in classifica dietro all'accoppiata Pro Recco-Brescia, in attesa di un'altra sfida casalinga, in programma sabato prossimo, contro Trieste. Per Angelini e i suoi ragazzi la possibilità di lavorare senza impegni infrasettimanali dopo le fatiche dell'ultimo mese: un aspetto da non sottovalutare in vista dell'intensissimo rush finale tra campionato, Coppa Italia (in calendario a metà marzo a Napoli la final eight) e Champions League, con il mirino puntato sulla gara contro la corazzata Barceloneta mercoledì 19 marzo alla "Zanelli", appuntamento chiave per tentare - seppur il tasso di difficoltà resti molto alto - l'assalto al secondo posto nel girone.

Il tabellino:

RARI NANTES SAVONA - CATANIA 24-3

Parziali: 5-3; 6-0; 8-0; 5-0

Formazioni:

RARI NANTES SAVONA: 1 Nicosia, 2 Rocchi, 3 Damonte, 4 Figlioli, 5 Occhione, 6 Vavic, 7 Merkulov, 8 Bruni, 9 Erdelyi, 10 Guidi, 11 Patchaliev, 12 Gullotta, 13 Da Rold, 14 Cora. Allenatore : Angelini

CATANIA: 1 Rossi, 2 Biocanin, 3 Torrisi R., 4 Vukicevic, 5 Gulisano, 7 Torrisi G., 8 Orlando, 10 Russo, 11 Emmi, 12 Riolo, 13 Akmalov, 14 Trimarchi. Allenatore : Dato

Arbitri: Romolini di Sesto Fiorentino - Braghini di Marino