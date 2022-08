Calcio, Cairese. Sarà Daniele Scanu ad affiancare in panchina Diego Alessi

La società A.S.D. Cairese comunica che il nuovo vice-allenatore della prima squadra, per la stagione 2022/2023, sarà Daniele Scanu. Terminato il percorso da calciatore, circa una decina di anni fa, egli ha ricoperto il ruolo di collaboratore sulle panchine delle prime squadre di Veloce, Cogoleto, Quiliano, Pallare, Varazze e Spotornese e dei settori giovanili di Savona e Vado. Queste le sue prime dichiarazioni in gialloblù: "Credo che non accettare una chiamata della Cairese sia più difficile che farlo. Per me è sempre stata una società modello, molto organizzata, con tutte le possibilità e i mezzi per poter fare bene e lavorare in maniera corretta. Conosco molto bene il Direttore Generale, Franz Laoretti, il Direttore Sportivo, Matteo Giribone e gran parte dei ragazzi che compongono la rosa, avendone allenati anche alcuni. Inoltre, sono molto legato al mister, Diego Alessi, avendolo anche avuto come calciatore ai tempi della Veloce e del Quiliano, con cui ho un rapporto che va avanti da circa trent'anni, dal quale avevo già ricevuto la richiesta di sedermi con lui sulla panchina della Cairese, che però non si era concretizzata. Quest'anno mi è ricapitata l'occasione, a causa dell'assenza di Bresci, e ho deciso di lanciarmi in questa nuova sfida. Nonostante gran parte delle figure del blocco storico della squadra abbiano cambiato casacca, credo che la rosa sia stata integrata con dei giocatori di grande valore, con anni di esperienza in queste categorie. Penso, inoltre, sia stato fatto un ottimo lavoro anche a livello di innesti giovani, con alcuni di essi che potranno rivelarsi liete sorprese nel corso della stagione. Il livello del campionato d'Eccellenza di quest'anno sarà molto alto, con squadre molto preparate e attrezzate, ma noi ce la metteremo tutta e sono sicuro ci sarà da divertirsi. Il nostro obbiettivo sarà quello di puntare in alto e di rimanere agganciati alle prime posizioni perché, avendo cambiato molto, riuscire a mantenere un passo importante sin da subito ci porrà anche sotto gli occhi delle altre formazioni che ci affronteranno in maniera totalmente diversa."