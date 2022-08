Sveglia presto a Ferragosto a Pietra Ligure, c'è la Chicchiricchì Run

Un Allenamento di Gruppo tutto da vivere, si corre e si cammina partendo da Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 8 lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 6 km. per i Walkers (direzione Borgio Verezzi/Finale Ligure) in un'iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell'Asd RunRivieraRun, organizzatori dell'Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure e del Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento, all'interno del Calendario "Pietra Ligure Family Experience 2022" organizzato dall'Amministrazione pietrese.