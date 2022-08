Calcio. Vado, si comincia a fare sul serio: alle 16.00 il debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Ligorna

Le tante amichevoli giocate al "Chittolina" durante la preparazione estiva hanno permesso al nuovo tecnico del Vado, Marco Didu, di ruotare praticamente tutta la rosa che la società del presidente Tarabotto ha costruito fin da giugno, ma il tempo dei test è ormai finito e la curiosità di vedere all'opera in una gara ufficiale i tanti volti nuovi arrivati in rossoblu sarà in parte esaudita questo pomeriggio, quando Capra e compagni scenderanno in campo tra le mura di casa contro il Ligorna nel match valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D.

Una sfida importante, che ricalca esattamente quella andata in scena un anno fa e che vide i ponentini rifilare tre reti alla formazione genovese allora allenata da Luca Monteforte. Tante cose però sono cambiate: giocatori, staff tecnici e ambizioni, con il Vado più che mai determinato ad alzare l'asticella rispetto alla semplice salvezza conquistata nella passata stagione.

Per mister Didu, dopo l'esperienza in quel di Chieri, la voglia di ritagliarsi un ruolo di primo piano anche in Liguria, in un girone A nuovamente a 20 squadre e che, ai nastri di partenza, non vede, almeno sulla carta, corazzate in grado di ammazzare fin da subito la stagione.

Ma intanto il focus dell'allenatore rossoblu resta ben orientato alla sfida odierna di Coppa contro un Ligorna rinforzatosi in maniera importante durante il mercato estivo e reduce dal convincente 2-0 sull'Asti nel turno preliminare.

A livello di formazione l'unica certezza dovrebbe riguardare il modulo (4-3-3), mentre in tema di acciacchi e infortuni la società rossoblu preferisce tenere la bocca chiusa fino alla pubblicazione della distinta. In dubbio, considerando le recenti amichevoli contro Rapallo e Sestri Levante, i vari Ropolo, Castelletto e Di Renzo.

Il via alle 16.00, webcronaca diretta su Svsport.it