Calcio, Savona. Il 6 settembre la presentazione del progetto societario alla città. Il presidente Cannella: "Il Bacigalupo sarà il fulcro"

I rappresentanti della nuova cordata romana avevano promesso il ritorno a Savona nei primi giorni di settembre e l'attesa conferenza di presentazione del progetto relativo al nuovo corso societario è stata infatti fissata per martedì prossimo, sei settembre, presso la sala Caduti di Nassirya alle ore 11.

A confermarlo è direttamente il presidente degli striscioni: Sebastiano Cannella.







Presidente, ci sarà l'attesa presentazione.

"Stiamo ultimando gli ultimi dettagli per l'evento del sei settembre. Anche dal punto di vista puramente tecnico le cose stanno procedendo speditamente, grazie al lavoro di mister Frumento. Direi che all'80%, con le operazioni in definizione in queste ore, la squadra è completata".







La conferenza verterà principalmente sul progetto del Bacigalupo?

“Illustreremo la nostra progettualità sull'intero arco cittadino, sia calcistico e imprenditoriale, fattori legati al bando per l'assegnazione dello stadio Bacigalupo. Bisogna ridare vigore allo stadio e per farlo è necessario interloquire con l'intera amministrazione comunale.

L'assessore allo Sport, Francesco Rossello, ha già accettato il nostro invito, ma abbiamo proposto la partecipazione anche agli assessori regionali Ferro e Berrino, al vescovo e ai rappresentanti delle forze dell'ordine. La nostra intenzione è di creare il maggior numero di sinergie possibili".







Come avete accolto il comunicato particolarmente critico dei Pessimi Elementi? Ha definito società e squadra allo sbaraglio.

“Personalmente non l'ho letto. Abbiamo parlato con alcuni rappresentanti della tifoseria che stanno apprezzando il nostro lavoro. Bisogna sempre ricordarsi che il nostro arrivo dista solamente tre settimane e parte della squadra era stata liberata a nostra insaputa. Rifondare una squadra in 10-15 giorni è un'impresa difficile, ma ce la stiamo mettendo tutta per poterci riuscire.

La tifoseria potrà giudicare serenamente il lavoro svolto, ci stiamo anche muovendo fuori dai confini nazionali per reperire giocatori di livello".







Com'è la situazione dei giocatori in uscita? Pare che un paio di situazioni siano ancora bloccate, quando avevate dichiarato la disponibilità ai trasferimenti”.

“Noi abbiamo liberato i giocatori che non erano utili alla causa del Savona, coloro che invece trovano il gradimento di mister Frumento restano tesserati del Savona e sicuramente rimarranno.

C'è stato un dialogo tra le parti, anche proficuo: ho avuto modo di interagire anche con i presidenti delle altre società trovando da parte loro la massima comprensione”.