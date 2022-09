Calciomercato. Un nuovo Marquez sbarca a ponente: il Ceriale tessera Manuel, fratello di Facundo

Il comunicato

Il campionato di Promozione prenderà il via il prossimo 11 Settembre, ma per il DS Sansalone c’è ancora spazio per qualche nuovo innesto. Negli ultimi giorni è stato infatti formalizzato il tesseramento del giocatore Manuel Marquez.

Trequartista classe 2000, è nato e cresciuto in Argentina dove ha cominciato a tirare i primi calci al pallone militando nell’Atletico Aldosivi. Successivamente ha vestito con successo le maglie del MAr del Plata e Buenos Aires ottenendo ottimi risultati.

Lo scorso anno si è trasferito in Italia trovando il suo spazio in Promozione con la Voltrese – vincitrice del campionato – realizzando 6 assist.

Suo fratello, Facundo Marquez, è uno dei giocatori più apprezzati in zona e oggi veste la maglia del Sestri Levante in Serie D.

Manuel, dal canto suo, ha già dimostrato di avere ottime qualità con i piedi e si è molto ben integrato con il gruppo. Ieri sera al Picasso in occasione del torneo organizzato dal Quiliano ha realizzato la sua prima rete con i colori del Ceriale.

La nostra società dà il benvenuto a Manu e gli augura il meglio in nostra compagnia!