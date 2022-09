Giudice Sportivo, Coppa Italia di Eccellenza: tra i ponentini una giornata a Tona, Metalla e Alberti

GARE COPPA ITALIA GARE DEL 28/ 8/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

METALLA ELVIS (FINALE)

BONAVENTURA ROBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

TONA MARC (CAIRESE)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CUCCOLO DANIELE (FORZA E CORAGGIO)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

GARBINI PABLO ANDRES (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

FAVARA DAVIDE (ALBENGA 1928)

GRAZIANI GABRIEL (ALBENGA 1928)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

NONNIS NICHOLAS (CAIRESE)

POGGI MATTIA (CAIRESE)

BELVEDERE ANDREA (FINALE)

COULIBALY OUMARO (FINALE)

GASCO GIACOMO (FINALE)

RISSO FRANCESCO (FINALE)

MAGLIONE GIANMARIA (FORZA E CORAGGIO)

SHQYPI LORENC (FORZA E CORAGGIO)

SAKO HAMED (LAVAGNESE 1919)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

FERRARI DA SILVA PEDRO A. (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

FERRARESI EMANUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

GANDOLFO GIACOMO (RIVASAMBA H.C.A.)

RASO EMANUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

SALKU ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

CORTESE ANDREA (TAGGIA)

DEMME FRANCESCO (TAGGIA)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MAZZOLINI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)