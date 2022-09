UltrAndoraRun il 2 ottobre ci sarà anche la staffetta

Terza edizione per l’UltrAndoraRun che come ormai tradizione per la gara ligure ripropone quella formula, articolata su tre diverse prove, che ha incontrato un grande favore fra gli appassionati. Il 2 ottobre la classica ultramaratona proporrà infatti la gara a staffetta, da 2 a 6 partecipanti, sulla distanza delle 6 ore, affiancata alle due prove classiche e individuali sulle 6 e 12 ore che ormai sono diventate un “must” per chi ama le competizioni Endurance. Gli organizzatori dell’Asd RunRivieraRun hanno disegnato un bellissimo percorso di 2 km che ha già avuto l’omologazione dei misuratori della Fidal e che è completamente asfaltato e approntato nella zona di Marina di Andora, accanto al mare e alle barche del porto, in un contesto paesaggistico che non può lasciare indifferenti. La gara, valida per il Grand Prix Iuta 2022 e inserita nel calendario internazionale Iau, avrà una partecipazione altamente qualificata portando in Liguria il meglio dell’ultramaratona nazionale e non solo.

L’appuntamento è fissato per le ore 9:30 quando prenderanno il via tutte le gare in contemporanea, dando un’immagine di festa e di grande partecipazione all’evento. Per dare ulteriore impulso alla manifestazione, venendo anche incontro al settore in considerazione del particolare momento economico e sociale che stiamo vivendo, i prezzi d’iscrizione sono stati mantenuti identici allo scorso anno. Chi vorrà partecipare alla 12 Ore dovrà quindi versare 35 euro, per la 6 Ore sono previsti 30 euro, per la staffetta 15 euro ad atleta. Termine ultimo per aderire Giovedì 29 settembre, da tenere presente che non ci si potrà iscrivere al mattino della gara.

All’interno del percorso sarà posta una Zona di Neutralizzazione dove si potrà usufruire di tutti i servizi (ristoro, massaggi, assistenza medica, ecc.). A fine gara premi per i primi 3 assoluti e di categoria per le due distanze e per le prime 3 staffette. Sarà un grande spettacolo e chi ha già preso parte alla gara lo sa bene, con la conclusione fissata con le luci della sera che daranno un particolare quadro d’insieme anche al teatro di gara: le premiazioni per 6 Ore e staffetta si svolgeranno alle ore 16:00, quelle della 12 Ore alle 22:00. Per informazioni: Asd RunRivieraRun, www.rurivierarun.it