Calciomercato, Carcarese. Confermato anche Cervetto e arriva Marchisio

Una conferma e una new entry per la prima squadra della Carcarese che, dopo aver passato il turno nel girone di Coppa Italia, si appresta ad iniziare il campionato di Promozione. E lo farà avendo a disposizione anche Riccardo Cervetto e Fabio Marchisio.

A Carcare dal 2019, nelle ultime stagioni Cervetto ha affrontato problemi fisici e lavorativi che non gli hanno permesso di scendere in campo. Ora invece il centrocampista, giocatore duttile e di grande potenziale tecnico e fisico, è pronto a dare di nuovo il suo contributo alla causa biancorossa.

Così come farà il giovane leva 2003 Fabio Marchisio, di ruolo attaccante. Cresciuto nel settore giovanile della Cairese, a parte un anno negli Allievi del Vado, ha esordito in Coppa Italia d’Eccellenza con la prima squadra, per poi passare nel finale della scorsa stagione al Pallare, in Seconda Categoria.

“Sono molto felice di essere qui, il gruppo è unito e il progetto molto interessante. Spero di dare il massimo per la squadra e di fare una bella stagione sia personalmente che in collettivo”, il suo commento.

“Marchisio è un ragazzo giovane che vuole rimettersi in gioco e sta dimostrando grande applicazione negli allenamenti – afferma il direttore sportivo Edoardo Gandolfo - Siamo contenti di poter sfruttare le sue caratteristiche che sono diverse rispetto a quelle degli altri giocatori in rosa”. Per quanto riguarda Cervetto, il diesse dichiara: “Ha un immenso talento, si sta reinserendo nel gruppo e crediamo che, lavorando insieme alla squadra, possa ritagliarsi degli spazi importanti e tornare un giocatore importante quale è”.