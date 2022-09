Atletica Ceriale San Giorgio, due titoli nazionali e sette podi al Campionato Nazionale CSI

Si è conclusa in maniera positiva l'avventura a Reggio Emilia per l'Atletica Ceriale San Giorgio, con la compagine savonese che torna a casa con due nuovi campioni nazionali e ben 7 podi conquistati alla kermesse.

Matteo Facollo , categoria ragazzo, si laurea campione nazionale nei 1000 mt. Gestisce alla perfezione la gara sapendo di avere avversari molto forti. Conclude in 3'04"91; Luca Radici (cadetti), nel getto del peso porta a casa il titolo di Campione Nazionale con una misura di 11.98 miglior prestazione 2022.

Nelle categorie minori ottime prose per Alice Magliano , esordiente, che fa tripletta nel salto in lungo, mentre Valentina Isolica sempre esordiente conclude i suoi 600mt dopo una brutta caduta.

Benissimo il gruppo master giallo nero che cresce sempre di più, e porta a casa 5 podi. Mariarosa Vio (Amatore B) nei 1500 sale sul 3° gradino con un tempo di 6'09"45. Cinzia Cassiano (Amatore B) è terza nei 400 mt 1'34"24; Anna Bianco (Amatore A) si migliora nei 100mt dove è 4° mentre centra la terza posizione Nei 200mt con un tempo di 31"93; Sabrina Barbieri (Amatore B) dopo il 4° posto nei 100mt dove detiene ancora il primato csi negli Amatori A sale sul 3° gradino del podio nel salto in lungo con una misura di 3.71 mt, mentre è seconda nel getto del peso con una misura di 8.40. Sempre nel peso Monica Castiglioni è 5a. Sul podio sale anche Domenico Boeri (Amatore B) nei 400 metri e terzo con 1'09"61 è 4° nei 200mt. Andrea Isolica (Amatore B) è 5° nei 1500 che li chiude in 5'07"61.

Per concludere la trasferta Atletica Ceriale ha schierato la sua staffetta 4x100 master con Anna Bianco, Cinzia Cassiano, Sabrina Barbieri, e Mariarosa Vio. Con il solito spirito di mettersi in gioco.

"Siamo soddisfatti - dichiarano i tecnici Monica e Sabrina - per le prestazioni degli atleti, ma soprattutto sono soddisfatte del gruppo che si sta creando sia tra i giovanissimi che erano in stretta comunicazione tra chi è rimasto a casa e chi era a Castelnovo. E dei master, che si stanno aprendo ad altre discipline dell'atletica oltre il mezzofondo. Ora siamo pronti ad accogliere nuovi atleti. Da lunedì 11 settembre per chi volesse provare ci può contattare telefonicamente al 347 757 9213 oppure su fb atletica ceriale".