Pirates Savona: vele issate è iniziata la nuova stagione, tra big e giovani pirati

Primo allenamento per i Pirates 1984 che si sono ritrovati al Pirates Field di Luceto per il 4°camp che inaugura di fatto la nuova stagione sportiva del sodalizio albi-savonese.

Tante novita’ in casa biancoblu per quanto concerne il coaching staff con gli innesti di 2 nuovi coach di esperienza come Giovanni Modena che si occupera’ della linea di attacco e di coach Ivano Ronco che si occupera’ degli special team. Per quanto concerne il team senior alcuni rientri importanti e parecchi rookie presenti in campo.

Numeri interessanti anche per il reparto flag junior (senza contatto) con oltre una decina di nuove leve che si sono presentate al camp con tanto entusiasmo e voglia di giocare.

Si e’ riunito anche il team femminile che partecipera’ al campionato flag senior 2023 ed anche in questo reparto molte adesioni di nuove leve.

Agli ordini del preparatore atletico Dario Petrosino i ragazzi e le ragazze presenti hanno affrontato le prime fatiche sotto un sole cocente che ha accompagnato l’allenamento fino al pomeriggio inoltrato.

Eugenio Meini, Direttore Sportivo Pirates 1984:

“ Ci attende una stagione molto impegnativa. Dopo i risultati dello scorso anno, tutta l’attenzione degli addetti ai lavori sara’ puntata su di noi. Questo deve essere di stimolo per tutti a fare bene e soprattutto meglio. Rimanendo sempre con i piedi per terra, la societa’ si e’ mossa molto bene sul mercato ed altre grosse novita’ sono in arrivo per quello che riguarda la prima squadra. Un ottimo risultato per quello che concerne le iscrizioni si e’ avuto sia dal settore giovanile che da quello femminile, con numerosi nuovi iscritti. I nostri obiettivi sono quelli di crescere ancora in termini numerici e di portare tutte e 3 le squadre junior flag Under 13/15/17 ed il team femminile alle finali nazionali. “

Intanto altre buone notizie dalla nazionale italiana di football americano Junior dove sono stati nuovamente convocati, in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai campionati europei di categoria, i nostri due atleti classe 2004 Fabrizio Longato attaccante e Alessandro Canto difensore. Rinnoviamo ancora i complimenti ai nostri ragazzi per la convocazione ed in bocca al lupo per il proseguo in nazionale.

Per chi fosse interessato , questi sono gli orari di allenamento presso il Pirates Field di Luceto Albisola Superiore con le persone da contattare:

MARTEDI: 18,30 -20 JUNIOR FLAG - 20.30 / 22,30 SENIOR MASCHILE FEMMINILE

GIOVEDI: 20,30/22,30 SENIOR MASCHILE

SABATO: 10/12,45 JUNIOR FLAG – SENIOR FEMMINILE.

Gli allenamenti flag ( senza contatto) sono aperti a tutti i nati, sia maschi che femmine, dal 2015 al 2007. La Societa’ offre a tutti i ragazzi e ragazze 3 allenamenti di prova gratuiti. Referenti: Sig. Giorgio Bianchini 3939743146, Sig.ra Susie Bandelli 3383094158

Femminile Senior: referente Sig.ra Alice Menaballi 3494765496 ( solo WHATSAPP)

Maschile Senior: referente Sig. Eugenio Meini 3341255095

Vi ricordiamo inoltre che i Pirates dispongono anche di una palestra per preparazione fisica e pesistica, gestita dal nostro personale qualificato con istruttori FIPE Coni.