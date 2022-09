Eccellenza. Albenga a caccia del poker per restare in testa a punteggio pieno, al "Brin" il big match tra Cairese e Genova Calcio

Sarà la neopromossa Voltrese l'avversaria odierna dell'Albenga che al momento guida in solitaria il campionato di Eccellenza.

Nove punti in tre gare e la voglia di continuare a macinare risultati al cospetto di una squadra ancora in fase di assestamento e che fin qui ha vinto solamente il match della 1^ giornata contro gli spezzini del Forza E Coraggio: per gli ingauni di Buttu l'occasione di allungare la striscia di successi e di tenere ancora a distanza Cairese e Genova Calcio, in campo al "Brin" in quello che può considerarsi il match clou di giornata.

Prove di continuità per l'Imperia, di scena nuovamente al "Ciccione" contro l'Athletic Albaro, mentre il Finale, ancora a secco di punti lontano da casa, cercherà di sfruttare il fattore "Borel" ospitando il Rivasamba.

Sfida casalinga anche per la Lavagnese - al "Riboli" è attesa la visita del Busalla - da seguire con attenzione Arenzano-Campomorone e Forza E Coraggio-Taggia.

Tutti in campo alle 15.00, aggiornamenti live su Svsport.it.