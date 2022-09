Padel: il giovane ponentino Pietro Giovannini vince a Roma e si guadagna la convocazione agli Europei di Valencia

Nuove grandi soddisfazioni per Pietro Giovannini, giovane (classe 2008) e talentuoso atleta tesserato per il Don Quique Padel Imperia, considerato uno dei più promettenti del panorama italiano di questo sport, sempre più in voga. Nei giorni scorsi, al Circolo X4 Padel Club di Roma, Pietro, in coppia con il pugliese Antonio Veneziani (con il quale aveva conquistato a fine giugno il titolo italiano di categoria) si è aggiudicato il tabellone Under 14 della tappa italiana del circuito internazionale Fip Promises, cui hanno preso parte anche atleti stranieri, in particolare spagnoli e venezuelani. Il torneo ha assegnato punti per la qualificazione alle Finals in programma dal 28 novembre al 4 dicembre a Monterrey (Messico), in contemporanea con l’ultimo Major del Premier Padel, cui sono attesi i migliori interpreti del panorama mondiale. Giovannini-Veneziani in finale hanno avuto nettamente la meglio (6-2, 6-1) su Nicolò Fiore e Alessandro Pirrotta.

I nomi di Pietro Giovannini e Antonio Veneziani, che questa estate si sono allenati a più riprese insieme a Imperia e al Dorado Padel Center di Trani, figurano anche nell’elenco dei convocati per l’ormai imminente Europeo Giovanile di Valencia, in Spagna, dal 9 al 16 ottobre. Dodici in tutto sono i ragazzi, nelle varie categorie, che si potranno fregiare di vestire la maglia azzurra nella prestigiosa rassegna continentale. Il capitano non giocatore della spedizione azzurra sarà Martin Pereyra.

Le notizie giunte da Roma hanno ovviamente inorgoglito tutto lo staff tecnico e i vertici del Don Quique Imperia (uno dei circoli più attivi non solo della Liguria, ma di tutto il Nord Italia), in primis il coach e presidente Giovanni Fornaro. Giova ricordare che nel luglio scorso proprio presso i campi di San Lazzaro, gestiti dal Don Quique, si è svolta l’unica tappa ligure del Circuito Italiano Open Padel.

Per completare uno straordinario mese di settembre, Pietro si è anche assicurato il titolo regionale Under 14 (in coppia con il sanremese Pietro Forneris) e ha chiuso al 2° posto il tabellone Under 16 (con l’altro imperiese del DQ, Francesco Giammusso), inoltre è stato scelto (insieme a Noa Bonnefoy, Caterina Calderoni e Matilde Del Col Balletto) quale testimonial del padel azzurro Under 18 per l’esibizione Meet&Greet ospitata a Trento in occasione del Festival dello Sport, grande iniziativa della Gazzetta, evento cui hanno preso parte ex-atleti, campioni e personaggi, italiani e stranieri, di tutte le discipline (link: https://www.ilfestivaldellosport.it/evento/meetgreet-con-la-nazionale-di-padel-under-18/)