Calcio, Coppa Liguria. L'Argentina Arma batte il Cisano con Cutellè e Di Donato. Prunecchi: "Biancoblu con discrete individualità e ben organizzati"

Una buona Argentina Arma disputa il secondo turno della Coppa Liguria presso il campo sportivo "Colombera" di Santo Stefano al mare vista la chiusura del campo "E. Sclavi" di Arma di Taggia. Nonostante il fattore campo la formazione guidata da mister Prunecchi non sembra avere grossi problemi per la conduzione della partita, sempre con il pallino del gioco in mano.



La squadra rossonera si fa subito notare al 3' con Brizio che colpisce la traversa difesa da Rovetta. Al 4' reagisce il Cisano, di fronte al pericolo dell'Argentina, rendendosi pericoloso con Magliano ma l'azione da gol non trova la via della rete. Al 43' il direttore di gara fischia un calcio di rigore per l'Argentina che subito dopo Cutellé realizza portando il vantaggio alla squadra rossonera, per l'attaccante rossonero è il secondo centro consecutivo.



Nella seconda frazione di gara si rende subito pericoloso il Cisano con un colpo di testa di Bellissimo ma anche in questo frangente non riesce a superare l'estremo difensore Ventrice. Al 48' cerca il raddoppio Brizio che si rende pericoloso con un tiro che però non riesce a insaccare. Al 72'' ci pensa Di Donato a raddoppiare la somma dei gol grazie ad una splendida punizione che, questa volta, insacca alle spalle di Rovetta.



"Sono molto contento di come abbiamo affrontato questa partita - commenta mister Prunecchi - nel primo tempo, a parte il fatto che stiamo sbagliando ancora l'ultimo passaggio, ho visto ottime cose poi nel secondo tempo siamo usciti bene. Sono soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, i ragazzi si impegnano sia in allenamento che in partita, abbiamo tutto il tempo per migliorare visto che siamo all'inizio della stagione. In merito al Cisano ho visto discrete individualità ed è una squadra organizzata bene - conclude l'allenatore dell'Argentina Arma - ma se ci comportiamo come sappiamo possiamo giocarcela come abbiamo fatto ieri sera."



Formazioni:



Argentina Arma - 1 Ventrice 2 Conrieri 3 Valenzise 4 Ciaramitaro 5 Ambesi 6 Fici (C) 7 Crudo 8 Crespi A. 9 Cutellè 10 Di Donato 11 Brizio

A disp: 12 Bruni 13 Calvini 14 Tarantola 15 Crespi L. 16 La Greca 17 Grandi M. 18 Rotella 19 Grandi S. 20 De Flaviis



Cisano Calcio - 1 Rovetta 2 Barchi 3 Bogliolo 4 Calamela 5 Garofalo 6 Munì 7 Vignati 8 Sportelli 9 Magliano 10 Bellissimo 11 Calarco

A disp: 12 Canobbio 13 Mantero 14 Bottero 15 Galati 16 Lercara 17 Santanelli



Argentina Arma 2 (43' Cutellé, 72' Di Donato) Cisano Calcio 0