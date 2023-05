Pallanuoto. Len Euro Cup, il messaggio di mister Monte direttamente da Budapest: "Il calcio locale dovrebbe prendere spunto dal grande lavoro della Rari Nantes" (VIDEO)

C'era anche mister Fabrizio Monte ad assistere, sulle tribune della piscina Komjadi di Budapest, alla finale di ritorno di Len Euro Cup tra Vasas e Rari Nantes Savona.

Troppo forte la squadra rossoblu di Szlobodan Nikic, trascinata tra l'altro da un pubblico particolarmente caloroso, ma i biancorossi di Angelini hanno comunque raccolto applausi, sia dai tifosi presenti nella capitale ungherese, sia dal pubblico che ieri pomeriggio ha gremito la piscina Zanelli di Savona per assistere alla gara davanti al maxischermo montato a bordo vasca.

Il tecnico del Bragno, che ha raggiunto Budapest insieme alla famiglia dopo aver vinto il contest lanciato da Morenews in collaborazione con la società del presidente Polti, ha voluto complimentarsi con tutto il mondo biancorosso, rimarcando come sia necessario, per il calcio locale, prendere spunto da una realtà come quella della Rari Nantes.