Calcio. Serie D, c'è un nuovo turno infrasettimanale: test Borgosesia per il Vado, i rossoblu a caccia del terzo successo di fila

E' trascorso appena un mese dall'inizio del campionato, ma sono già sei le gare che hanno dovuto affrontare le squadre del girone A di Serie D.

Un avvio a spron battuto che proseguirà anche questa settimana, con il turno infrasettimanale previsto nel pomeriggio e un'altra giornata in programma nel weekend.

Ritmi davvero alti, come quelli che sta tenendo il Vado di mister Didu, secondo in classifica a -1 dalla Sanremese capolista: i rossoblu continuano a offrire prestazioni degne di nota, alternando momenti di ottimo calcio ad altre fasi del match di grande sacrificio, come richiesto spesso dal tecnico ex Chieri e Borgosesia. E saranno proprio i granata, oggi allenati da Manuel Lunardon, gli avversari odierni di Lo Bosco e compagni, reduci dalle vittorie contro Chieri e Fossano e più che mai determinati ad allungare il filotto di successi.

In una classifica ancora tutta da scrivere, la Sanremese tenterà di confermarsi in vetta cercando di ritrovare i tre punti anche tra le mura del "Comunale", ma attenzione all'Asti, in netta crescita rispetto alla passata stagione. Al "Sivori" occhi puntati su Sestri Levante-Castellanzese, protagoniste di un ottimo avvio di campionato, mentre il Derthona, sbloccatosi domenica al "Coppi" contro il Gozzano, farà visita al Bra.

Per quanto riguarda le altre formazioni liguri, impegni interni per Ligorna e Fezzanese, che se la vedranno rispettivamente contro Casale e Pont Donnaz.

Fischio d'inizio alle 15.00, ad eccezione di Sanremese-Asti, prevista per le ore 16.00