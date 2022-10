Serie D, tutto pronto al 'Comunale': alle 16:00 via a Sanremese-Asti. Segui qua il Live

SANREMESE - ASTI 0-0

95' triplice fischio. FInisce 0-0

93' doppio corner per l'Asti. La Sanremese si salva nei pressi della linea sul secondo angolo

92' PALO! Bregliano incoccia ancora da corner e sfera che termina sul montante. Poi Aperi sbaglia clamorosamente ma era in offside.

91' incorna Bregliano ma, in qualche modo, Soumahoro respinge in corner!

90' sono cinque i minuti di recupero. Intanto la 'Sanre' crea scompiglio da corner

89' Camilli sfonda sulla sinistra e l'Asti chiude in corner. Poi cambio nell'Asti: dentro Manfre per Cannas

85' giro di cambi: dentro Ottone per La Marca nell'Asti. Nella Sanremese, in Secondo, out Ricossa

84' Occasionissima Sanremese! La prima del match. Marchisone pennella per la testa di Aperi ma Brustolin blocca sulla linea

83' Imbucata di basso che, per poco, non trova Marchisone

L'Asti non costruisce ma va comunque al tiro dalla distanza, in particolare è Picone a rendersi protagonista nell'inedita posizione da terminale offensivo

80' rimane in attacco l'Asti che colleziona il terzo angolo consecutivo. Nell'ultima occasione rimane a terra Ricossa, colpito da Soumahoro

79' altro tiro di Picone! Risponde ancora Tartaro sulla fiondata dai 30 metri

77' fuori Gagliardi, dentro Marchisone per la 'Sanre'

76' tiro-cross di Picone: Tartaro ci mette i pugni. Che pericolo per la Sanremese! Proprio lo scorso anno, l'Asti riuscì a strappare un punto al 'Comunale' con un tiro-cross che, di fatto, mise fine ai sogni promozione dei biancoazzurri

74' Angolo per i liguri: dalla carambola, Brustolin ne esce con la sfera in mano

71' si innervosisce il match: giallo a Picone

69' veementi proteste dell'Asti. Da corner, la palla carambola su una serie di mani ma FIchera fa proseguire. Aperi poi ferma irregolarmente l'azione ospite e viene ammonito

La Sanremese ha alzato il baricentro. L'Asti si rintana e prova a colpire con lunghissimi rilanci a scavalcare la difesa

66' primo cambio nell'Asti: non ce la fa Plado, sostituito da Fioccardi

65' tiro da fuori di Gagliardi: Brustolin para in qualche modo

63' Asti momentaneamente in 10 per l'infortunio accusato da Plado

61' primo corner per la Sanremese che sembra aver trovato nuova linfa. Spazza la difesa astigiane con qualche difficoltà

Giannini rimescola tutto. Chiavi della manovra affidate a Basso che, con Owusu, cambia la mediana. Maugeri, tra l'altro, pare aver accusato un infortunio muscolare. Davanti, Camilli prende posto al centro dell'attacco con Aperi e Gagliardi che gli orbiteranno attorno

57' triplo cambio nella Sanremese: esce Rizzo per Gianmarco Basso, all'esordio in biancoazzurro. Out Pellicanò e dentro Camilli. Fuori anche l'infortunato Maugeri e dentro Owusu

55' Asti che ci prova su punizione con Cannas: Presa bassa di Tartaro in due tempi

53' dalla seguente punizione, va Rizzo che però 'telefona' a Brustolin

52' gran numero di Aperi sulla fascia e Legal non può fare altro che stenderlo: ammonito

49' ammonito Soumahoro. E' il primo giallo tra gli astigiani

Senza Riccardo e Federico Boschetto in panchina, è l'esperto Virdis a coordinare i rossobianchi da bordocampo

17:03 - Riprende il match: subito Sanremese avanti con Brustolin che interviene su Pellicanò con qualche rischio. Proteste biancoazzurre ma per Fichera è tutto regolare

Meglio l'Asti che appare più organizzato e che, pressando alto, soffoca la manovra della Sanremese. Fin qua impalpabili i ragazzi di Giannini che non hanno mai impegnato Brustolin. Con questo risultato la 'Sanre' subirebbe il sorpasso in classifica del Vado

45'+1 finisce qua un primo tempo decisamente brutto.

45' un minuto di recupero

44' timidi segnali di risveglio dei biancoazzurri: Pellicanò serve Gagliardi che si accentra ma il tiro è largo non di molto

43' fiondata di Gagliardi a cercare Valagussa sul secondo palo. Agevole l'intervento di Brustolin sul colpo di testa

39' i biancoazzurri provano l'imbucata profonda con Maugeri. Valagussa non ci arriva per poco

Manca molto la personalità di Mikhaylovskyi sulla linea difensiva. La Sanremese non riesce a costruire dal basso e anzi soffre il pressing sulla trequarti dell'Asti

34' giallo a Valagussa. Il centrocampista della Sanremese stende un avversario sulla trequarti: è il primo ammonito del match

33' Gran tiro di Soumahoro! Palla alta di poco. Decisamente meglio l'Asti fin qua. Sanremese che non riesce a trovare spazi in attacco e non ha ancora tirato una volta verso la porta di Brustolin

32' buona occasione per La Marca. Bregliano dapprima non riesce a spazzare sul cross di Plado ma è prodigioso a ribattere il tiro del classe 2003

26' Soumahoro va al tiro dai 25 metri. Conclusione 'strozzata' e palla fuori

Giannini prova a mischiare le carte: Rizzo si abbassa a centrocampo. Gagliardi largo a sinistra in avanti e Pellicanò spostato sulla destra

23' Corner per l'Asti e la palla non esce dall'area. Una serie di rimpalli sembrano favorire i galletti, prima che la sfera rotoli oltre la linea di fondo. Nulla di fatto

20' partita poco emozionante fin qua. Intanto Maugeri si tocca la coscia e si avvicina alla panchina per farsi medicare con una vistosa fasciatura

17' la Sanremese risponde con una discesa di Aperi sull'out sinistro. Palla a Rizzo che però si fa murare la battuta. Intanto, tra i padroni di casa vanno a scaldarsi Del Barba e Owusu

16' primo tiro in porta del match. L'autore è Cannas che vince la sfida in velocità con Maglione, poi si accentra lasciando partire il destro. Debole.

15' passato il primo quarto d'ora: partita bloccata. Gagliardi prova lo schema da punizione sulla trequarti, risultato da dimenticare

10' dopo una sortita per parte, arriva l'ottima uscita col pugno di Tartaro da punizione ospite. Il portiere viene colpito alla testa e l'arbitro interrompe così il gioco.

Asti decimato dopo l'ultimo match: mister Boschetto è in tribuna per squalifica così come Toma, Sow. Non c'è anche il bomber Kerroumi.

Nella Sanremese, va in tribuna a sorpresa Mikhaylovskiy. Al centro della difesa, accanto a capitan Bregliano , c'è Lorenzo Bechini. Sulla sinistra, spazio a Ricossa data la squalifica per tre giornate di Aita

16:01 - Si parte al 'Comunale'!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SANREMESE - Tartaro; Maglione, Bregliano cap., Bechini, Ricossa (85' Secondo); Maugeri (57' Owusu), Valagussa, Gagliardi (77' Marchisone); Rizzo (57' Basso), Aperi, Pellicanò (57' Camilli). All.: Giannini

ASTI - Brustolin cap., Legal, Soumahoro, Picone, Cannas (89' Manfre), Venneri, Vergnano, Tomella, La Marca (85' Ottone), Plado (66' Fioccardi), Aziz. All.: Boschetto

Arbitro: Fichera

Ammoniti: Valagussa, Aperi (S); Soumahoro, Legal, Picone (A)

Recupero: 1 minuto nel primo tempo e 5 nella ripresa