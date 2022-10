Calcio. Serie D, esame Casale per il Vado capolista: rossoblu di scena al "Natal Palli" per continuare a stupire

Sette giornate di campionato sono poche per trarre giudizi o fare pronostici finali, ma è innegabile che l'avvio di stagione del Vado, in testa alla classifica in coabitazione con il Sestri Levante, dimostra a pieno la volontà (più volte palesata in estate) della società di rossoblu di disputare un campionato di altro profilo.

La squadra gioca, lotta, soffre, si diverte, ma gli ostacoli e le difficoltà sono sempre dietro l'angolo, come ribadito più volte da mister Didu e dal Ds Luca Tarabotto: se vogliamo parlare di ostacoli ecco allora il Casale sul cammino di Lo Bosco e compagni, al terzo impegno in una settimana: la trasferta del "Palli" (ore 15.00) chiuderà un ciclo di partite ravvicinate che il Vado ha saputo affrontare con la giusta mentalità, nella speranza di poter chiudere questo tour de force con un altro risultato positivo contro una delle squadre più attrezzate del girone.

Sorprendente anche il cammino del Sestri Levante, reduce dall'esaltante rimonta contro la Castellanzese (da 0-2 a 3-2 negli ultimi venti minuti), che farà visita a un Derthona ancora alla ricerca della propria identità.

La Sanremese, "allergica" al "Comunale", dove ha raccolto tre pareggi nelle ultime tre uscite, viaggia invece a ritmi sostenuti lontano da casa: i matuziani faranno visita al Pinerolo, che nel turno infrasettimanale si è reso protagonista di un roboante exploit (0-4) in casa della Castanese.

Ecco il programma odierno, con Ligorna e Fezzanese ospiti rispettivamente di Chieri e Castellanzese.