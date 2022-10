Sei punti in tre partite, soprattutto per una neopromossa, rappresentano linfa vitale sia per la classifica che per l'umore all'interno dello spogliatoio.

La Spotornese non ha avuto infatti difficoltà a superare 3-0 il Città di Cogoleto nell'anticipo di sabato sera, di fronte a un avversario sostanzialmente mai in partita.

A dirigere le operazioni a centrocampo è stato scelto Matteo Orcino, reduce dalla vittoria dello scorso campionato con la casacca della Carcarese.