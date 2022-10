Calcio, Priamar. Il ritorno in Prima Squadra di mister Pusceddu: "Qui per il presidente Grasso. Col Multedo siamo andati in crescendo, ci vuole coraggio per far giocare i giovani" (VIDEO)

Dopo tante stagioni a battagliare nei più importanti campionati dilettantistici, fa un certo effetto vedere Gianfranco Pusceddu in Prima Categoria con una squadra dall'età media particolarmente bassa.

Il mister non ha potuto dire di no all'invito del presidente Grasso e i quattro punti fino ad oggi raccolti non possono che rappresentare un buon incipit all'interno del nuovo capitolo della società rossoblu.

Nella trasferta di Multedo si è visto un match a due fasi: con non poche difficoltà iniziali per i savonesi, superate nella ripresa prima con il pareggio di Lanteri e poi con più di un'occasione per vincere nei minuti finali.