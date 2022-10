Giudice Sportivo, Serie D. Tre turni a Derosa, una giornata per Bregliano, Gyimah, Rossini e Balan

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 9/10/2022

AMMENDA

Euro 1.500,00 BORGOSESIA CALCIO

Per avere propri sostenitori al termine della gara protestato in maniera veemente nei riguardi della terna arbitrale e nella circostanza uno dei medesimi puntava un laser per circa 3 minuti circa all’indirizzo del Direttore di gara.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

TORCHIO STEFANO (CASALE A.S.D.)

ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 17/10/2022

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MIRAVAL ZANON MATTIA (CASTANESE)

Per avere spintonato un calciatore avversario finito sulla panchina a seguito di un'azione di gioco.

AMMONIZIONE (II INFR)

RIGNANESE PIER PAOLO (PINEROLO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI LEO PASQUALE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DEROSA DAVIDE (CASTELLANZESE 1921) Per avere, a gioco fermo, lanciato con violenza il pallone, colpendo in faccia un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BREGLIANO SIMONE (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GYIMAH DERRICK (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

ROSSINI RICCARDO (CASALE A.S.D.)

BALAN GABRIELE (CHIERI)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZUCCHINI GIANLUCA (DERTHONA FBC 1908)

DI MASI MANLIO (LIGORNA 1922)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI LERNIA MARCO (CHIERI)

SOPLANTAI VALENTINO SORIN (DERTHONA FBC 1908)

GJURA KLETO (PINEROLO)