Volley, Serie C. Ancora un annuncio in casa VBC Savona: in biancorosso il giovane Giovanni Antonio Grillo

Nella settimana di avvicinamento all'inizio del campionato in casa VBC Savona arriva l'annuncio di un nuovo giocatore. Si tratta dell'opposto classe 2002 Giovanni Antonio Grillo, già in passato giocatore biancorosso.



"Ho iniziato al VBC 15 anni fa ed è per me un piacevole ritorno alle origini poter indossare ancora questa maglia" - commenta Grillo - "Soprattutto per la grande accoglienza riservatami da tutta la società. Credo che quest'anno potremo toglierci molte soddisfazioni, sia per le grandi potenzialità del gruppo sia perché abbiamo la fortuna di avere un ottimo team di allenatori."