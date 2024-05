Volley. Tappa a Finale Ligure per il Tour Scipione

Domenica 5 maggio, il PalAlessia ha ospitato una tappa del Tour Scipione organizzato dal C.T. Liguria Ponente per i piccoli pallavolisti del territorio. In contemporanea si è svolto anche il concentramento di S3 I livello, valevole per il passaggio alla finale regionale di tale categoria.

Tantissimi i piccoli atleti che hanno giocato e si sono sfidati sottorete. Al mattino le categorie Red e White con la partecipazione, oltre agli atleti del Volley Finale, anche delle società provenienti da Albisola, Savona, Imperia, Vado, Albenga, Celle, Pietra Ligure, Ospedaletti, Arma di Taggia. Al pomeriggio, invece, hanno disputato le gare i bambini della categoria Green. Sotto l’organizzazione del Presidente Schiappapietra e dei due allenatori del settore minivolley Beatrice Bonora e Marco Savio, tutti gli atleti si sono potuti divertire e hanno portato a casa un piccolo gadget ricordo della manifestazione.

Grande attenzione, in particolare, per la nostra squadretta composta da Lorenzo, Irene, Greta e Chanel che hanno sbaragliato gli avversari e si sono classificati al primo posto della classifica S3 I livello, aggiudicandosi il pass per la finale regionale che si terrà a Genova nelle prossime settimane.

Ringraziamo la Presidentessa del C.T. Liguria Ponente Ornella Testa per la presenza sul campo e tutti i genitori che si sono offerti volontari per il montaggio/smontaggio dei campi e per il servizio bar che ha avuto un ottimo successo.