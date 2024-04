Pallavolo Carcare: conclusa la quinta edizione del Torneo Primavera, il trofeo va al Valle Belbo Volley

Il fischio finale dell’arbitro Doriano Pons decreta la conclusione della quinta edizione del Torneo Primavera confezionato dalla Pallavolo Carcare, dinnanzi ad un folto pubblico presente sugli spalti del palazzetto di Carcare.

Un torneo animato da ben otto formazioni provenienti dalla Liguria e dal vicino Piemonte, quindi 112 atlete che hanno disputato 5 gare nelle due giornate dedicate al settore Under 14, una categoria interessante per lo sviluppo delle giovani pallavoliste dalla quale già si possono intravedere le future volleypromesse.

Di buon gioco se ne è visto tanto – Commenta il Presidente della Pallavolo Carcare – e le 112 giocatrici che hanno partecipato in questo impegnativo torneo hanno saputo abbinare lo sforzo fisico e tecnico alla volontà di gioco, il che è significato che il torneo si è manifestato di buon livello il che ci farà ragionare sul futuro e sulla nuova linea da imprimere al torneo. Certo – prosegue il presidente Lorenzo - per il futuro prevediamo di aprirlo a squadre estere ed allargare i confini regionali ma non possiamo non tenere conto che c’è un limite numerico imposto dalla disponibilità delle strutture sportive e dalle strutture alberghiere, elementi questi che ne determinano l’organizzazione.

Tornando a questa edizione il trofeo è stato aggiudicato dalla formazione del Valle Belbo Volleyconquistato in una bella gara contro le genovesi del Wonder le quali, dopo aver conquistato il primo set, si sono lasciate raggiungere e superare al tie break finale. Il terzo posto è andato al PGS El Gall di Grinzane Cavour (CN) che ha superato le torinesi del Pianezza Volley.

La seconda parte della classifica vede al quinto posto il Cuneo che ha superato le padrone di casa della Pallavolo Carcare classificatosi quindi al sesto posto, chiude la classifica la formazione delle genovesi del Serteco al settimo posto e all’ottavo posto la formazione del Castelletto Ticino alla quale va sicuramente il premio simpatia essendo una formazione di ragazzine sotto leva ma molto determinate.